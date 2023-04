Ceccarini: “Il Milan vuole rinnovare il contratto a Maignan fino al 2028”

Niccolò Ceccarini ha scritto alcune righe sulle colonne di 'TMW' parlando di due temi importanti. Da una parte quello dei rinnovi del Milan , sostenendo come l'obiettivo del Diavolo sia quello di prolungare il contratto di Mike Maignan fino al 2028. Dall'altra quello del capitolo attacco, con un profilo che spicca su tutti come obiettivo del prossimo mercato, ovvero Joao Pedro del Watford .

Il pensiero di Niccolò Ceccarini

"Il Milan continua a guardare al futuro. Anche la questione rinnovi è un capitolo su cui da tempo Maldini e Massara sono molto attenti. L’accordo raggiunto con Giroud è un altro passo avanti. Certo la partita principale resta quella su Leao ma qui c’è ancora da lavorare. Il Milan parallelamente a questa situazione ha cominciato a muovere i suoi primi passi anche su Maignan. Il fortissimo portiere francese ha il contratto in scadenza nel giugno 2026. Ha ancora tre anni ma l’idea della società è cercare di discutere magari già in estate un allungamento che possa blindarlo in maniera definitiva. Un progetto che il Milan ha in testa e che presto potrebbe diventare concreto. L’obiettivo sarebbe raggiungere una nuova intesa fino al 2028".