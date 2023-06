Ceccarini: “Kamada virtualmente del Milan. Difficile la permanenza di Diaz”

Le parole di Niccolò Ceccarini sul mercato del Milan

"E veniamo al Milan. Kamada è ormai virtualmente un giocatore rossonero. La prossima settimana ci sarà un nuovo incontro tra le parti per arrivare alla definizione dell'accordo con il fantasista giapponese, che si svincolerà dall'Eintracht. Ancora è difficile stabilire quando potrebbero esserci le visite mediche. Kamada firmerà un quadriennale da 3 milioni netti a stagione. Difficile invece che Brahim Diaz possa rimanere in rossonero. Il Milan ha cercato di abbassare la richiesta del Real, che però è sempre più intenzionato a riportarlo alla base, in virtù anche della partenza di Asensio. Presto ci dovrebbe essere un vertice decisivo per il suo futuro. I rossoneri continuano a monitorare la situazione relativa a Baldanzi, che l'Empoli potrebbe anche far partire di fronte ad un'offerta molto importante. Oggi intanto Ibrahimovic saluterà ufficialmente il Milan. Per lui l’ipotesi più concreta a questo punto è il Monza". Ecco come e dove vedere Milan-Verona in tv o in diretta streaming >>>