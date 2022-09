Causio: “Lotta Scudetto? Campionato anomalo, diverso dagli altri”

Franco Causio, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale Italiana, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' dei temi del campionato

Daniele Triolo

Franco Causio, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale Italiana, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni.

Lotta Scudetto, le parole del 'Barone' Causio alla 'rosea'

Sul campionato italiano: «Non è che non mi piaccia, non mi piace come viene strutturato, io preferisco il gioco verticale, non quello orizzontale. Forse sono rimasto a un’altra epoca, che ci posso fare?».

Sulla stagione 2022-2023 in Serie A: «Sarà un campionato anomalo, diverso tutti gli altri. Ora ci si ferma per i Mondiali, le squadre hanno cominciato una preparazione, ne faranno un’altra, poi un’altra ancora. Così è davvero difficile fare pronostici».

Sulla crisi di Inter e Juventus: «Ma non penso che le due situazioni si possano avvicinare. Sono diverse. L’Inter, a parte Romelu Lukaku, non ha tutti questi infortunati. Mi sembra che il problema della Juve sia che in questo momento ha poca panchina. Gli altri anni una sostituzione ti cambiava la partita, ora non si verifica più. Penso che un ciclo sia finito e ne vada riaperto un altro. Ma riaprire un ciclo non è una cosa facile. Sono convinto che l’allenatore e la società stiano facendo un’analisi approfondita per riuscire a mettere in campo una formazione all’altezza della storia della Juve».

Sulla rivelazione dell'attuale campionato: «Vorrei dire Fabio Miretti, anche perché con il 75 % degli stranieri non è facile. E non è facile neanche per il lavoro del Commissario Tecnico».