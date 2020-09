Castillejo: “Non avevamo dubbi che Ibrahimovic avrebbe continuato qui”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Samu Castillejo, classe 1995, esterno offensivo spagnolo del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘DAZN‘. Queste le dichiarazioni di Castillejo su Zlatan Ibrahimovic.

“Lui parlava tantissimo, fuori, in allenamento, nelle partite. E’ un giocatore che tiene tanto a questo club, che ha dato tanto a questo club e che darà ancora tanto anche quest’anno. Perché è un campione, ha voglia di vincere, anche in allenamento. Quello ti fa tirare fuori il meglio di te. Con lui non si può sbagliare. Se sbagli un passaggio in allenamento, sbagli un dribbling, un cross, hai dietro Ibra. Giochi con la pressione che hai di fianco un campione e dai il meglio di te”.

“Eravamo tutti sicuri che avrebbe continuato con noi. Un anno con noi, soprattutto quanto vissuto nella stagione scorsa, è stato circondato da ragazzi umili che volevano lavorare. L’abbiamo accolto bene, in famiglia. Non c’erano dubbi che avrebbe continuato con noi. Se è mai uscito dalla chat di squadra? No”, ha concluso Castillejo su Ibrahimovic. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DELL’ESTERNO SPAGNOLO >>>