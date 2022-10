Cassano: “Il Milan ha sofferto. Non meritatamente, ma ha vinto la partita”

L'ex calciatore Antonio Cassano ha commentato la vittoria del Milan contro il Verona. I rossoneri hanno sofferto moltissimo, ma da grande squadra hanno vinto ugualmente una partita sporca. A suo avviso, però, non meritatamente. Queste le dichiarazioni rilasciate attraverso il proprio profilo Instagram.

"Il Milan ha sofferto tremendamente, ha vinto una partita complicata e difficile, sporca. Però le grandi squadre, quando non giocano bene, quando hanno delle difficoltà portano il risultato a casa anche vincendo sporco. Non sempre, ma ogni tanto devi farlo e il Milan l'ha fatto. Non meritatamente, però, l'ha vinta". Pallone d'Oro 2022, due giocatori del Milan tra i 30 finalisti >>>