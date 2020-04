Cassano: “Studio da direttore sportivo e ho trovato il nuovo Kakà…”

ULTIME NEWS – Antonio Cassano, intervistato da ‘Il Corriere della Sera’, ha raccontato i suoi studi per diventare direttore sportivo. Inoltre offre anche uno consiglio su un giocatore ‘alla Kakà’. Ecco le sue dichiarazioni: “Studio giorno e notte, guardo partite in continuazione. Mi piacerebbe lavorare con Bielsa, è un rivoluzionario e andremmo molto d’accordo. In 5-6 mesi fa crescere i giocatori in maniera impressionante. Segnatevi Carrascal. È un ragazzo del River Plate e mi ricorda il primo Kakà per cambio di passo e qualità di palleggio. Se trova l’allenatore giusto diventerà un giocatore top”. Intanto ecco alcune curiosità che riguardano il Milan e il 24 Aprile, continua a leggere >>>

