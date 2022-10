Cassano: “Rigore? L’arbitro poteva andare al Var, ma se fischi è rosso”

“Il Milan contro il Chelsea è partito bene, poi si è ritrovato sotto di un uomo con quel rigore. In campo internazionale è difficile quando è rigore e quando no. In quel caso se fischi devi dare il rosso, altrimenti non dai nulla. Però l'arbitro poteva andare al Var per rivedere la situazione e invece non è andato. Il Milan poteva fare l’1-1, sul 2-0 poteva fare il 2-1. Con orgoglio si è giocato la partita fino all’ultimo". Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista alla Lega Serie A: le dichiarazioni tra presente, passato e qualche curiosità