Cassano: “Il Napoli può fare un bel cammino in Champions League”

Antonio Cassano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al possibile cammino del Napoli in Champions League

Intervenuto nel consueto appuntamento con la Bobo Tv, l'ex calciatore Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al possibile cammino del Napoli in Champions League e all'infortunio di Victor Osimhen . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Antonio Cassano sul cammino del Napoli in Champions League

"Osimhen non è nulla di grave. Penso che che possa saltare al massimo la sfida di andata di Champions League e poi tornare per il match di ritorno allo stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli non ha nelle corde la capacità di gestire, non è la sua filosofia. Ma è chiaro che pensa principalmente alla Champions League, dove può fare sicuramente un bellissimo cammino". Milan, Brahim Diaz sugli scudi: ora il riscatto diventa una necessità