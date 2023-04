Cassano: “Il Milan non meritava di passare contro il Napoli”

Antonio Cassano, ex calciatore, è intervenuto nel consueto appuntamento con la 'Bobo TV' ed è tornato a parlare del quarto di finale di Champions League tra Milan e Napoli. L'ex attaccante rossonero ha dichiarato come a suo dire il Diavolo non si meritasse di passare il turno nel complesso, dal momento in cui gli azzurri hanno tirato 46 volte in porta. Di seguito le sue parole a riguardo.