Cassano: “Maignan tra i top 5 portieri al mondo. Osimhen è mancato”

Le parole di Antonio Cassano su Milan-Napoli

"Il Napoli non meritava di perdere, ha giocato con grande personalità, qualità e idee. Nei primi 25 minuti ha dominato la partita, andando vicino a fare due gol, poi c’è stata un’accelerazione di Leao che è andato vicino a segnare, ma non ha centrato la porta. Ma il Napoli nonostante questo ha continuato a giocare, è stata beffata sulla quella grandissima azione di Brahim Diaz, che l’ha messa in mezzo e Bennacer ha segnato, per altro, secondo me, qui Meret avrebbe potuto fare di più. Senza dubbio la mancanza di Osimhen sta iniziando a farsi sentire".