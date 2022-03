Cassano: “Inter? Non ho visto questo grande gap con il Liverpool”

L'ex calciatore Antonio Cassano ha detto la sua sull'eliminazione dell'Inter dalla Champions League da parte del Liverpool

L'Inter se l'è giocata a viso aperto, mi è piaciuta tantissimo al ritorno. Pensavo a un gap molto più grande tra Liverpool e Inter. Non l'ho visto in queste due gare: il Liverpool non ha rubato niente, però l'Inter di questo passo qua... Gli servirà questa sconfitta per crescere. Delle italiane che ho visto in Europa, con l'Atalanta mi ha soddisfatto di più. Se l'è giocata col Liverpool, sono andati lì a testa alta".