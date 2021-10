Cassano: “Chiesa? Allegri non vede i giocatori. Fu lo stesso con Pirlo al Milan”

Antonio Cassano ha criticato Massimiliano Allegri per la gestione di Federico Chiesa. Ecco il paragone con Andrea Pirlo ai tempi del Milan

Antonio Cassano ha criticato Massimiliano Allegri per la gestione di Federico Chiesa. Ecco il paragone con Andrea Pirlo ai tempi del Milan nell'intervento alla 'Bobo TV': "Vi racconto una cosa: quando arrivai al Milan, Pirlo aveva dei problemi col contratto. Appena ebbe un piccolo problema fisico, Allegri lo mise fuori e iniziò a far giocare Van Bommel davanti alla difesa. Ecco spiegato: Allegri è uno che non vede i giocatori. Per me è follia allo stato puro, non vedere Pirlo è sputare in faccia al calcio".