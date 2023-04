Cassano si sfoga: “Caressa è convinto di essere importante”

Antonio Cassano si è scagliato duramente contro Fabio Caressa in merito alle sue dichiarazioni sulla sconfitta del Napoli

Antonio Cassano si è sfogato duramente contro Fabio Caressa ai microfoni della Bobo Tv in merito alle dichiarazioni secondo cui il Napoli avrebbe perso apposta: "Possono sentire mai Caressa e quelli che gli stanno intorno, e dico che Caressa è incompetente e non ha mai giocato a calcio, dire che il Napoli l'ha fatto apposta. E gli altri muti, non hanno detto niente. Caressa è convinto di essere importante, e quelli che gli stanno di fianco lasciamogli stare. Sembrano la Cantina di Don Peppino".