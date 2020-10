Cassani: “Pioli è al Milan per meriti. Sta facendo un grande lavoro”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Anche Davide Cassani, CT della nazionale italiana di ciclismo ha voluto dire la sua sul Milan del suo amico Stefano Pioli.

Ecco le parole di Cassani alla Gazzetta dello Sport: “Stefano è un uomo concreto, lavora molto e parla poco. Proprio come piace a me. Resto un tifoso del Bologna, però ammetto di avere una certa simpatia per il suo Milan. Ha fatto un lavoro straordinario durante il lockdown. Lo davano tutti per spacciato e ha continuato a lavorare, con il solito metodo e la solita intensità, ed è riuscito in un’impresa non semplice: ha convinto tutti della sua bravura e si è guadagnato la riconferma. Non è rimasto al Milan perché è amico degli amici, ma per merito. E i giocatori gli vogliono bene: significa che ha creato un ambiente positivo, nessuna gelosia e tanta solidarietà. Il Milan, assieme all’Atalanta e al Sassuolo sono le 3 squadre che mi emozionano a vederle giocare. Il merito è di Stefano, ha ridato ossigeno ad un gruppo che sembrava alla fine della corsa. Pioli si pone sempre di fronte all’interlocutore in modalità “ascolto”, poi però prende le decisioni in autonomi, assumendosi sempre le responsabilità”.

