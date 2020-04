Casiraghi: “Da piccolo ero del Milan. Van Basten due spanne sopra gli altri”

NEWS MILAN – Pierluigi Casiraghi, ex attaccante di Juventus, Lazio, Chelsea e Nazionale Italiana, è intervenuto a ‘Sky Sport‘ e, ricordando come, da piccolo, tifasse per il Milan, ha anche parlato degli avversari che maggiormente ha apprezzato nella sua carriera.

Queste le parole di Casiraghi: "A me piaceva molto Mark Hateley perché aveva caratteristiche molto simili alle mie. Il giocatore più forte contro cui ho giocato è stato Marco van Basten che era due spanne sopra agli altri".