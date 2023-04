Casini: “Serie A in campo il 30 dicembre, si tratta di una scelta unanime”

Intervenuto a latere del consiglio della Lega Serie A , il presidente di quest'ultima Lorenzo Casini ha rilasciato alcune dichiarazioni, anticipando delle novità in merito al calendario della prossima stagione. Tra queste anche il fatto che le squadre scenderanno in campo il 30 dicembre a fronte di una scelta unanime. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.

Le parole del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini

"La Serie A giocherà il prossimo 30 dicembre, il calendario è già stato approvato da Consiglio. In realtà si tratta di una scelta unanime, una cosa che è già stata sperimentata in Italia. Non è un “Boxing Day”, è un momento in cui da parte dei tifosi c’è interesse per continuare a seguire la propria squadra allo stadio e in tv". Calciomercato Milan – Salta il rinnovo, occasione dalla Germania?