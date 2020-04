Carrozzieri rivela: “Sembrava fatta con il Milan. Ecco perché salto tutto”

NEWS MILAN – Morris Carrozzieri, classe 1980, ex difensore di tante squadre in Serie A come Sampdoria, Atalanta, Palermo e Lecce, ha rivelato, in esclusiva ai microfoni della redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, di essere stato molto vicino a vestire la maglia del Milan in passato.

"Feci una tournée di 25 giorni a Shanghai e Hong Kong con i rossoneri. Venivo da una stagione alla Sampdoria dove avevo fatto 30 partite da titolare. Era il 2004 e finì lì. Anni dopo si presentò l'occasione di firmare per il Milan, ma quando sembrava fatta arrivò la squalifica per doping. E saltò tutto", l'aneddoto di Carrozzieri.