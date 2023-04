Carragher: “Champions? Inter e Milan non hanno chance in finale”

Jamie Carragher, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle chance di Inter e Milan in finale di Champions League

Jamie Carragher, storica bandiera del Liverpool, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel programma 'The Overlap' di Gary Neville, soffermandosi sulla Champions League e sostenendo come Milan e Inter non avrebbero alcune chance in finale. Di seguito le sue parole a riguardo.