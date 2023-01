Carnevali: “Contro un Milan in difficoltà abbiamo fatto una buona gara”

Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, nella trasmissione Radio Anch'io Sport, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha dichiarato come i neroverdi abbiano disputato una buona gara contro un Milan che comunque si trovava in difficoltà. Di seguito le sue parole.

"Quest'anno non siamo partiti nel modo migliore. Ieri abbiamo ritrovato finalmente un buon Sassuolo, abbiamo fatto un'ottima prestazione e veniamo fuori da un momento un po' complicato. Dopo dieci anni di Serie A, ci può anche stare un momento con qualche difficoltà in più. Ieri è stata un'ottima gara contro un Milan un po' in difficoltà".