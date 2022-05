Caressa, il pronostico: “Milan-Atalanta 1 e Cagliari-Inter 1X”

Il giornalista di 'Sky Sport' Fabio Caressa non ha dubbi sul risultato finale di Milan-Atalanta e Cagliari-Inter. Questo il suo pronostico

Giornata di vigilia di Milan-Atalanta e Cagliari-Inter , partite valide per la 37^ giornata di Serie A. Due sfide fondamentali per la lotta scudetto, con i rossoneri che hanno la possibilità di trionfare se i vari tasselli andrebbero ad incastrarsi nel migliore dei modi. Con una vittoria del Milan e un pareggio dell'Inter, ad esempio, la squadra di Stefano Pioli sarebbe campione d'Italia. Uno scenario possibile?

Secondo Fabio Caressa andrà esattamente in questo modo. Nell'intervento su 'Radio Deejay', infatti, il noto giornalista di 'Sky Sport' ha così sentenziato: "Milan-Atalanta 1, Cagliari-Inter 1X. Il campionato finisce già domenica". Il collega Ivan Zazzaroni, invece, la pensa in maniera diversa, pronosticando le vittorie di entrambe le squadre. Chi avrà ragione? Ascoltando le parole di Caressa, sicuramente, i tifosi rossoneri avranno iniziato a fare i dovuti scongiuri.