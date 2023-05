Caressa: “Per Milan e Inter saranno decisivi il pre e il post Champions”

Fabio Caressa, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'EuroDerby di Champions League tra Milan e Inter

Fabio Caressa , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport', soffermandosi in modo particolare su Milan e Inter e su come le due milanesi gestiranno il pre e il post EuroDerby di Champions League . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Fabio Caressa su Milan e Inter

"I nerazzurri hanno già raggiunto uno degli obiettivi che era la finale di Coppa Italia. Nella corsa tra Inter e Milan per il quarto posto l'unico dubbio è come gestiranno il pre e post derby di Champions, anche perché nel pre ci sono Roma-Inter e Milan-Lazio. La Roma ha pochi giocatori a disposizione e deve anche giocare la semifinale di Europa League". LEGGI ANCHE: Milan, la probabile formazione per la Cremonese >>>