Caressa: “Bonus Pioli? Non è lo Scudetto l’obiettivo del Milan”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha commentato il rinnovo di Pioli e nello specifico l’inserimento del bonus Scudetto.

“Dobbiamo dirlo, lo Scudetto può anche capitare ma non può essere l’obiettivo“. Parola di Fabio Caressa, che noi speriamo vivamente si sbaglia. Certamente l’obiettivo del Milan per la prossima stagione deve essere il ritorno in Champions League, dunque chiudere tra le prime quattro del campionato.

Più completa l’analisi del collega Maurizio Compagnoni, che va oltre la questione contrattuale: “La svolta del Milan è arrivata a gennaio per due motivi: il cambio di modulo, con il passaggio dal 4-3-3 a l 4-2-3-1, e l’arrivo di Ibra. Lo svedese ha sempre cambiato in meglio la mentalità dei suoi compagni che hanno una fiducia incondizionata nei suoi confronti”.

