Capello: “Zaniolo ha talento ma deve curarsi. Mi ricorda Roberto Baggio”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a La Gazzetta dello Sport, parlando anche di Nicolò Zaniolo. Il classe 1999 della Roma potrebbe trasferirsi alla Juventus in questa sessione di calciomercato: "Zaniolo ha un grande talento che rischia di disperdere. Deve stare attento a chi gli sta attorno e deve 'curarsi' con attenzione tutto l'anno. Sempre. Sa a chi ripenso? A Roberto Baggio: infortuni gravissimi al ginocchio, ma era ancora Baggio dopo i trent'anni. Attenzione al peso, lavoro specifico, era attentissimo. Se molli, però, rischi una ricaduta. Sarebbe un peccato per il calcio italiano e anche per lui. Deve pensarci: se non torna quello di prima, ne risentirebbero anche il valore sportivo ed economico".