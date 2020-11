Capello: “Scudetto? C’è anche il Milan: i motivi” | Serie A News

Milan, Capello crede nei rossoneri in lotta per lo Scudetto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato delle chance dei rossoneri di Stefano Pioli per il titolo e non soltanto. Queste le dichiarazioni integrali di Capello ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Chi vincerà lo Scudetto? “A inizio stagione avevo dato per favorita l’Inter perché in pratica ha due squadre, e ciò è stato utile ad Antonio Conte in questo periodo di CoVid_19. Adesso la platea si è allargata, con il Milan e la solita Juventus, ma vedo anche altre formazioni in corsa, come Roma e Napoli”.

Il Milan terrà fino alla fine? “Il Milan può durare perché ha un gioco, un bravo allenatore, giovani in gamba e un leader come Zlatan Ibrahimović”.

Antonio Conte ed Andrea Pirlo riusciranno a risalire? “Certo che Conte e Pirlo possono risalire. Inter e Juventus hanno un bagaglio tecnico di scelte che le riporterà ad essere protagoniste”.

Chi sarà l’outsider? “Il Sassuolo è una bella squadra, ma non è attrezzata per lo Scudetto. L’Atalanta bisogna vedere come uscirà dal prossimo turno di Champions. Le coppe bruciano energie. La Lazio è un enigma. Se tornasse ad essere come quella dell’anno scorso, potrebbe essere una candidata. Roma e Napoli mi sembrano realtà strutturate.

Cristiano Ronaldo, Ibra o Romelu Lukaku, chi sarà più decisivo? “Sono tutti e tre grandi e tutti e tre decisivi. Lukaku è dirompente, il centravanti perfetto per l’Inter. Ibra dà ancora di più perché vuole lottare contro il tempo. Ronaldo è una bestia da gol. Quando stava in Spagna si diceva che, con lui e Lionel Messi, il Real Madrid e il Barcellona partivano almeno 1-0. Adesso forse 1-0 no, ma con la Juventus ha mezzo gol di vantaggio”.

