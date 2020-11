Capello: “Napoli-Milan senza Pioli? Qualcosa toglie ai rossoneri”

Verso Napoli-Milan: Diavolo senza Pioli, l’opinione di Capello

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha introdotto i temi principali di Napoli-Milan di domenica sera al ‘San Paolo‘. Ecco le dichiarazioni integrali di Capello ai microfoni del ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola sul Milan che, orfano del tecnico Stefano Pioli, fermato dal coronavirus, potrebbe partire svantaggiato contro la squadra di Gennaro Gattuso.

“L’assenza di Pioli? Qualcosa toglie sicuramente e me ne dispiace. Un allenatore vive da dentro l’evoluzione della partita, se sta in panchina coglie i disagi della propria squadra, e anche le difficoltà altrui. Può intervenire, cambiare in corsa con una sostituzione ed ora che ce ne sono cinque a disposizione la possibilità di aggiustarsi o semplicemente di modificare crescono e incidono assai di più. Dalla televisione non sarà la stessa cosa”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DELL’EX TECNICO DEL DIAVOLO >>>