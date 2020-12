Capello: “Milan in cima perché non c’è pubblico? Ecco cosa penso” | News

Milan meglio senza pubblico? L’opinione di Capello

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fabio Capello, ex tecnico rossonero negli anni Novanta, ha parlato al ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola del bel momento che vive il Milan, capolista in Serie A con vari punti di vantaggio sulle inseguitrici. Ecco cosa ha detto l’allenatore friulano (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI) sul Milan cresciuto con più serenità senza pubblico allo stadio in questi mesi.

«San Siro quando borbotta si sente. Inevitabile che sui giovani potesse incidere – ha confessato Capello -. L’atmosfera ovattata, da accademia, dà loro una mano: possono esprimersi senza la paura e l’ansia di sbagliare un passaggio. Ma credo che fosse così soprattutto in estate. Ora l’autostima è diversa. Sono sicuro che, pubblico o non pubblico, oggi il Milan sarebbe comunque là in cima». Calciomercato Milan, importanti novità sul vice Ibra >>>