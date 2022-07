Capello: “Milan frenato dal passaggio di società. Su Ibra e Leao …”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato a 360° dei rossoneri di Stefano Pioli in un'intervista in esclusiva a 'La Stampa'

Daniele Triolo

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Stampa' oggi in edicola. Ecco le dichiarazioni più interessanti di Capello.

Sul calciomercato del Milan che ancora non decolla: "I rossoneri sono un po' frenati dal passaggio di società, non si capisce la disponibilità di spesa concessa a Paolo Maldini e Frederic Massara, i quali hanno idee chiare e la capacità di intuire il potenziale dei giovani. Sono stati determinanti nell'ultima stagione, insieme a Stefano Pioli che ha dimostrato di saperli far maturare".

Su Zlatan Ibrahimović: "Vuole giocare ancora e mettersi in discussione perché gli piacciono le sfide e vuole essere vincente. Sarà interessante capire se sarà vincente".

Su Rafael Leao: "La sua crescita è stata fondamentale. Come si dice, sa spaccare la partita e nella fase finale di campionato, in una fase di generale calo del ritmo, qualità e velocità del portoghese sono state decisive". Renato Sanches al PSG? Il Milan ha già pronto il sostituto >>>