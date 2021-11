Capello esalta il Milan: “E’ giusto non farsi ricattare dai giocatori”

Capello, ex tecnico del Milan, nell'intervista realizzata con il Corriere della Sera ha parlato anche della questione relativa ai rinnovi

Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Capello ha parlato anche della questione rinnovi in casa rossonera: "Il Milan sta facendo cose corrette a livello di bilancio. Giusto non farsi ricattare dai giocatori. La società dice: "Noi ti possiamo dare tot, se ti va bene ok altrimenti vai altrove”. Il discorso da fare è questo, sennò si fallisce. Lo devono capire e accettare anche i tifosi". Intanto Faivre si sbilancia: "Voglio il Milan". L'intervista completa.