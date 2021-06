Capello: “Ecco perché Ramos non ha rinnovato con il Real Madrid”

Fabio Capello ha parlato del futuro di Sergio Ramos, inviando un chiaro messaggio al difensore seguito anche dal Milan

A parlare del difensore spagnolo e del suo mancato rinnovo con il Real Madrid è stato Fabio Capello, in un'intervista esclusiva concessa ad 'AS': “Ramos ha 35 anni. L'età è un peso per tutti. Non so se sarebbe stato titolare, è un giocatore che è stato molto importante anche per me, fondamentale nei trionfi della squadra, come negarlo. Ma forse a 35 anni non è più il momento di pretendere molto ...”.