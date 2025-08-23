Capello: “Ecco cosa porterà Allegri a questo Milan”

Capello, ex Milan, alla Gazzetta dello Sport: ecco cosa potrà dare Allegri nel suo secondo ciclo rossonero.
Intervistato da SportWeek de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex grandissimo allenatore del Milan, tra i tanti temi trattati ha parlato anche di cosa potrà dare Massimiliano Allegri nel suo secondo ciclo rossonero. Ecco l’analisi di Capello.
Ex Milan, Capello: "Allegri porterà verticalità e non solo"
Cosa porta Allegri? "Secondo me, molto. Dopo i due portoghesi Fonseca e Conceiçao, dopo quel tentativo di rivoluzione non riuscito, lui rimetterà la barra dritta. Anche nella gestione del gruppo.