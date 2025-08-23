Capello: “Ecco cosa porterà Allegri a questo Milan”

Pianeta Milan
Capello, ex Milan, alla Gazzetta dello Sport: ecco cosa potrà dare Allegri nel suo secondo ciclo rossonero.
Francesco De Benedittis

Intervistato da SportWeek de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex grandissimo allenatore del Milan, tra i tanti temi trattati ha parlato anche di cosa potrà dare Massimiliano Allegri nel suo secondo ciclo rossonero. Ecco l’analisi di Capello.

Ex Milan, Capello: "Allegri porterà verticalità e non solo"

Cosa porta Allegri? "Secondo me, molto. Dopo i due portoghesi Fonseca e Conceiçao, dopo quel tentativo di rivoluzione non riuscito, lui rimetterà la barra dritta. Anche nella gestione del gruppo.

Quando parlavo di verticalità, ecco, il Milan di Allegri ne sarà un esempio chiaro: baricentro forse più basso rispetto al recente passato, ma grande velocità e concretezza nelle ripartenze: pochi passaggi e dritti verso la porta avversaria".

