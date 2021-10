Capello: “Calabria? Pensavo non fosse da Milan. Ora gioca bene ovunque”

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha parlato della crescita evidente di Davide Calabria. Da giocatore non da Milan a leader

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha parlato della crescita evidente di Davide Calabria. Da giocatore non da Milan a leader. Queste le dichiarazioni dagli studi di ''Sky Sport": Calabria è un giocatore che non pensavo potesse giocare nel Milan ai primi tempi. Era sempre in grande difficoltà, veniva sostituito quasi sempre. È stato testardo ma è stato anche aiutato. È maturato tanto, gioca bene a destra, a sinistra, a centrocampo, dà sempre la scossa alla squadra. Credo meriti anche un posto fisso in Nazionale". Intanto il Milan pensa al calciomercato: duello con l'Inter per un difensore.