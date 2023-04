Canovi: “Milan e Inter stanno soffrendo in Serie A, non c’è una favorita”

Alessandro Canovi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TMW', soffermandosi in modo particolare su uno dei match più interessanti e attesi dei prossimi mesi, ovvero il derby in semifinale di Champions League tra Milan e Inter. Il noto operatore di mercato ha sottolineato come entrambe stiano soffrendo in Serie A e questo non permette di definire una favorita certa per il passaggio del turno. Di seguito le sue parole a riguardo.