Canovi: “Con Moggi finì male. Vi racconto il mio primo incontro con Raiola”

Dario Canovi, primo agente sportivo, nell'intervista rilasciata a Fanpage ha svelato dei retroscena su Luciano Moggi e Mino Raiola

Dario Canovi, primo procuratore sportivo in Italia, ha rilasciato un'intervista al portale fanpage.it. Canovi ha svelato degli interessanti retroscena legati a Mino Raiola e Luciano Moggi: "Avevamo fondato un’associazione internazionale di agenti e per una riunione andammo a Amsterdam. Rob Jansen, un procuratore figlio del presidente dell’Assocalciatori olandese, ci invitò a pranzo e finimmo in un ristorante italiano il cui direttore era Mino Raiola. Entrò come interprete di Ron Jansen, poi mi chiese di portarli a conoscere a Luciano Moggi. In quell’occasione c’era un Juventus-Ajax e ricordo sempre che Moggi gli fece fare sei ore di attesa. Loro mi dissero: ‘Con lui non faremo mai nulla'. Poi io con Moggi ho chiuso in modo non amichevole, mentre Raiola con lui ha avuto un’amicizia molto stretta".