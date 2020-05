Cannavaro: “Pirlo non è un ‘musone’. Vi racconto il vero Andrea”

NEWS MILAN – Verità senza particolari filtri. Grazie alle dirette sui social, molti calciatori, dirigenti e allenatori stanno ricordando e raccontando retroscena storici e spesso curiosi e divertenti, oltre che discutere della propria quotidianità. Oggi ‘intervista’ per Fabio Cannavaro, il quale durante una diretta con Nicolò Devitiis, ha parlato dell’ex compagno di Nazionale Andrea Pirlo.

“Lui (Pirlo, ndr) è un bastardo (ride, ndr), io lo posso dire. Andrea è sottile, ha la battuta dentro, è divertente e non è un musone come sembra. È molto di compagnia”.

Sul futuro da allenatore in Italia: “Mi piacerebbe, è normale. Sono quattro anni che sto sul campo, certamente mi sento più pronto, riesco a parlare con i giocatori e a farmi capire nonostante la lingua. Ho il mio staff e le mie idee, è una cosa molto importante”.

Infine sul Napoli: "E' sempre stata la mia squadra del cuore, purtroppo ci ho giocato poco per problemi societari e poi non c'è stato già modo di tornare. Hanno detto che De Laurentiis mi voleva e che io non ci sono voluto andare, ma non c'è mai stato un contatto vero e proprio. Allenare il Napoli? Adesso hanno un grande allenatore. Io sono di Napoli, vivo a Napoli, la mia famiglia è di Napoli. A chi non piacerebbe allenarlo? Adesso quello che mi interessa e fare il mio percorso e di farmi trovare pronto".