Cannavaro: “Pioli ha cambiato il Milan. Ibrahimovic leader? Grazie a me”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fabio Cannavaro, allenatore del Guangzhou Evergrande, campione dell’ultima Chinese Premier League, ha parlato, ai microfoni del quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, tra le tante tematiche, anche del bel finale della stagione 2019-2020 vissuto dal Milan.

“Il Milan lo ha cambiato Stefano Pioli, non Zlatan Ibrahimovic. Zlatan, però, ha aggiunto sfrontatezza e con la sua leadership trascina tutti. Non mi stupisce – ha concluso Cannavaro -: quando era un bambino, ai tempi della Juventus, ha imparato da me a essere un leader”. LEGGI QUI LE ULTIME NEWS SUL RINNOVO DI CONTRATTO DELLO SVEDESE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓