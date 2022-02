Cannavaro: “Se non avessi avuto problemi al ginocchio, altro che Ibra!”

Fabio Cannavaro, Pallone d'Oro e campione del Mondo nel 2006, ha parlato della longevità della sua carriera. Poi fa un paragone con Zlatan Ibrahimovic

Fabio Cannavaro, Pallone d'Oro e campione del Mondo nel 2006, ha parlato della longevità della sua carriera. Non è da tutti giocare un campionato del mondo a quasi 37 anni, poi i problemi fisici lo hanno costretto al ritiro. Se non li avesse avuti altro che Zlatan Ibrahimovic, avrebbe continuato ancora per un bel po'! Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport: "A quasi 37 anni ho giocato un Mondiale. E non avessi avuto i problemi al ginocchio... altro che Ibrahimovic".