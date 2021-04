Calloni: “La SuperLega? Facciamo che sia stata una battuta”

Egidio Calloni, ex attaccante del Milan, ha detto la sua opinione sulla SuperLega. "Non so cosa avrebbe deciso Silvio Berlusconi"

Egidio Calloni, ex attaccante del Milan per quattro stagioni, dal 1974 al 1978, ha detto la sua opinione sulla SuperLega ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni. "Facciamo che sia stata una battuta. Mettiamola così. Diciamo che la Coppa dei Campioni resta quella. Non so cosa avrebbe deciso Silvio Berlusconi. Ma so che mi sono stufato. Non guardo neppure più le partite alla televisione. Perché queste sfide senza pubblico allo stadio non mi piacciono. Ma tanto, a noi, non ci ascolta nessuno".