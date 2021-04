Caliendo: “Donnarumma come Baggio. Decida se essere calciatore o azienda”

Il procuratore sportivo Antonio Caliendo ha parlato così del rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Ecco le sue dichiarazioni

Il procuratore sportivo Antonio Caliendo ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Gigio diventerà bandiera o 'azienda'? Ecco la risposta: "Donnarumma mi ricorda il caso Baggio, che alla fine divenne quasi da film. E' chiaramente una questione economica. Sicuramente il Milan avrà delle alternative per non restare impiccato nella trattativa. Non dimentichiamoci che è il mercato che fa il prezzo. E' tutto da valutare. Spero che il giocatore non ne risenta. Cosa dovrebbe fare Donnarumma? Deve pensare che potrà essere il punto di riferimento della squadra, come il Buffon della Juventus che ha dato un grande esempio di fedeltà. Devo anche dire però che nel passato io, da agente di Antognoni, ricordo la sua grande fedeltà alla causa viola: ha rinunciato a miliardi pur di restare a Firenze. Giancarlo si meritava tanto. Bisogna vedere quindi quali sono le rinunce: otto milioni offerti dal Milan sono una cifra ragguardevole. Deve decidere se puntare a diventare la colonna del Milan o fare il Ronaldo della situazione e arricchire la sua 'azienda'. Deve decidere se essere calciatore o azienda". Intanto ecco la nostra ESCLUSIVA con l'avvocato Cantamessa, che ci ha parlato della squalifica di Ibrahimovic.