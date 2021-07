Calhanoglu: “Solo Pioli mi voleva al Milan. Ora penso solo all’Inter”

Hakan Calhanoglu, ex giocatore del Milan, ha parlato del suo passaggio all'Inter. Queste le dichiarazioni ai microfoni di DAZN

Il suo passaggio dal Milan all'Inter: "Il rumore lo fanno i tifosi, è normale. Per un giocatore così è normale. Ma non sono il primo e neanche l'ultimo. Sono passati tanti giocatori da Milan a Inter e viceversa, per questo non sono né il primo né l'ultimo. Io volevo solo guardare in avanti al mio futuro, con grande rispetto al Milan. Io ho fatto tante cose per il Milan in 4 anni, ho rispettato tutti. Quelli che mi conoscono sapevano tutto. Però ho una nuova avventura all'Inter e devo guardare in avanti".