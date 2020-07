Calhanoglu: “Ibra deve restare al Milan, e vi spiego perché”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu, ai microfoni di ‘StarCasinò.sport‘, ha parlato di numerosi argomenti. Tra cui le sue prestazioni post-lockdown, gli allenamenti, ma anche di Pioli, Ibra, Donnarumma, di sogni, ambizioni e del suo tempo libero. Nello specifico vi segnaliamo queste frasi di Calhanoglu su Zlatan Ibrahimovic:

“Zlatan quando è arrivato al Milan ci ha aiutato tantissimo e con grande passione. Spero rimanga anche il prossimo anno perché è un giocatore importante per noi sia dentro che fuori dal campo“.

“Ho una grande fiducia perché credono nelle mie qualità e io le mostro sul campo, così facciamo bene tutti insieme. Non ho paura, ho tanta fiducia, ma ci sono tanti altri leader in squadra come Ibrahimovic”, ha concluso Calhanoglu.

Nel corso dell’intervista ha parlato anche del suo arrivo al Milan, nell’estate 2017: “Il primo anno sono arrivato a Milano e i sei mesi precedenti non avevo giocato, è stato molto difficile tornare fisicamente per me. Ho dovuto imparare la lingua e il calcio italiano che è molto diverso dalla Bundesliga, qua ci sono tanti giocatori di qualità, tatticamente cercano di guardarti tutti i movimenti. Il secondo anno sono migliorato un po’ con Rino, ho imparato anche più la lingua. Il terzo anno è il mio anno, ho grande fiducia”.

