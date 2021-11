Calhanoglu: “Al Milan ancora molti amici. Ecco perché ho scelto l’Inter”

Hakan Calhanoglu, ex calciatore del Milan oggi all'Inter, è stato intervistato da '433': ecco le sue dichiarazioni su rossoneri e nerazzurri

"Perché dal Milan all'Inter? So che è una scelta particolare, ma questa è la vita: bisogna guardare avanti e non indietro. Sono molto grato al Milan, sono bravi ragazzi e non ho problemi con loro. Sapevo che l’Inter è sempre stata una grande squadra, ha battuto spesso il Milan nei derby. Ne ha sempre avuto di più".