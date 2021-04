Calciomercato -Zancan: “Ilicic al Milan? Sarebbe un innesto importante”

Federico Zancan, giornalista di Sky Sport, ha parlato del possibile approdo di Josip Ilicic, calciatore dell'Atalanta, al Milan

Nelle ultime ore si parla di un possibile passaggio di Josip Ilicic al Milan. A palarne anche il giornalista di Sky Sport, Federico Zancan. Ecco cosa ha detto: "La versione migliore di Ilicic può essere utile a tutte le squadre. E' un giocatore che sfugge anche alla questione tattica considerate le sue qualità. E' un calciatore che ha dimostrato di essere adatto alla Champions League. Non è più un ragazzino e considerato il progetto giovani del Milan non rientra in pieno nei diktat rossoneri ma un giocatore di questo calibro sarebbe un innesto importante". Anche Delio Rossi, nella nostra esclusiva, ha parlato del possibile approdo di Ilicic.