Calciomercato – “La strada porta a Milano?” La risposta di Scamacca

Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo, ha risposto così alla domanda di calciomercato. Il classe 1999 è stato spesso accostato al Milan

Gianluca Scamacca , attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' dopo la doppietta siglata in Bologna-Sassuolo. La strada del calciomercato porta a Milano? Questa la risposta del classe 1999, accostato spesso a Milan e Inter.

La sua crescita è stata figlia anche della gestione di Dionisi? "Il mister l'ha gestita molto bene. Io avevo poca esperienza e pensavo che parlassero solo i numeri ma oggi l'attaccante moderno deve giocare per i compagni. Se poi arriva il gol è una felicità personale in più, ma ora ho capito l'importanza di giocare con i compagni.

Le piacerebbe più giocare in Premier o continuare in Italia? "Io penso che la mia priorità sia quella di affermarmi in Italia. Poi il mercato è imprevedibile. Quando ci sarà da decidere, prenderemo la decisione migliore".