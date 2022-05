Scamacca: “Futuro? Non leggo, i giornalisti scrivono sempre cose diverse”

Gianluca Scamacca, dopo Sassuolo-Udinese, ha parlato del digiuno da gol interrotto dopo cinque giornate, ma anche delle voci di mercato

Gianluca Scamacca , dopo Sassuolo-Udinese, ha commentato il pareggio della sua squadra che lo ha visto ritornare al gol dopo cinque giornate di digiuno e non solo. Una breve dichiarazione anche sulle voci di calciomercato che lo riguardano. Ricordiamo che, da diverse settimane, il classe 1999 è spesso accostato anche al Milan . Queste le parole rilasciate ai microfoni di 'DAZN' e riportate da 'TuttoMercatoWeb'.

Sul digiuno : "Penso che la chiave sia lavorare ogni giorno e poi i gol per un attaccante arrivano, c'è un momento dove segni meno ma l'importante è aiutare la squadra".

Non eri felicissimo al momento del cambio: colpa della sostituzione o dell'incomprensione sul velo di qualche minuto prima? "Lì non ci siamo capiti ma penso che nessun giocatore voglia essere sostituito, ci sta e andiamo avanti".

Tanta qualità in avanti... "Quando mette giocatori di qualità in campo si capiscono al volo e in campo poi vanno da soli. Noi ci siamo trovati subito bene e stiamo facendo un buon campionato".