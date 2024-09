Bossetti sull’arrivo di Rabiot a Marsiglia: “E’ uno schifo, non capirò mai”

Per Bosetti, il calcio non è solo questione di soldi. «Quest'estate mi hanno contattato alcuni club rivali del Nizza e io ho detto di no, anche se ero disoccupato», ha spiegato. Preferisce giocare in Serie D, ma poter camminare “a testa alta” per le strade della sua città. Questa mentalità, secondo lui, è ciò che distingue i calciatori che rispettano i tifosi da quelli che scelgono esclusivamente per denaro.