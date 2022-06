Calciomercato Milan – Zaniolo: “Io erede di Dybala? Vedremo …”

Nicolò Zaniolo, obiettivo di calciomercato del Milan, ha parlato in esclusiva a 'SportWeek'. Intervista integrale domani, ora anticipazione

Daniele Triolo

Nicolò Zaniolo, obiettivo di calciomercato del Milan e della Juventus, ha rilasciato un'intervista esclusiva a 'SportWeek', il settimanale de 'La Gazzetta dello Sport' che, come di consueto, uscirà nella mattinata di sabato. Per il momento, però, possiamo fornirvi un'anticipazione dell'intervista che sarà pubblicata integralmente domani.

In particolare, sui 'rumors' di calciomercato che lo accostano a Milan e Juventus, Zaniolo ha sottolineato: "L'interesse delle grandi squadre mi fa piacere. Se pensano a te, vuol dire che vali. E questo no, non mi distrae né mi fa montare la testa. Piuttosto, mi alleno ancora più motivato. Voglio dimostrare che sia giusto essere accostato a questi top club".

Calciomercato Milan, Zaniolo strizza l'occhio alla Juve ... e ad Ibra

Lui, però, non andrebbe via da Roma, nel caso, a cuor leggero. "Se dovesse succedere, mi mancherebbero tante persone, non solo Tammy Abraham", ha detto Zaniolo, che ha instaurato un bel rapporto di amicizia con il centravanti inglese ex Chelsea. Zaniolo, secondo la 'rosea' oggi in edicola, è sembrato lusingato, nello specifico, dell'interesse della Juve e del paragone con Paulo Dybala.

Che sia proprio il numero 22 giallorosso a rilevarne l'eredità in bianconero nella prossima stagione? "Mi sembra anche eccessivo essere paragonato a lui. È un giocatore unico, fantastico, fortissimo. Vediamo. La vita è imprevedibile, non si sa mai cosa succede. Io mi alleno e aspetto". Ma c'è un calciatore che Zaniolo ammira moltissimo anche in casa Milan, ovvero Zlatan Ibrahimović.

"Ecco, tra gli obiettivi raggiunti in questa stagione c'era la nostra partita insieme, che loro hanno vinto 3-1, ma che per me è stata comunque bellissima. Io ho coronato un sogno. Non ho avuto il coraggio di avvicinarmi, mi sono vergognato. Ma l'ho studiato da lontano. Per l'approccio alla partita, per come si muove da leader carismatico, Ibra è un fenomeno".

I complimenti a Ibra ed al Milan, però, non si fermano qui. "Sono contento che abbia vinto lo Scudetto - la chiosa di Zaniolo a 'SportWeek' -, lui ha riportato in alto il Milan e se lo meritava. L'ultimo? Se lui ha ancora voglia ...". Milan, un nuovo bomber con uno scambio? Le ultime news di mercato >>>