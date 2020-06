Tonali: “Non sono l’erede di Pirlo. Gli invidio il lancio”

CALCIOMERCATO MILAN – Sandro Tonali, classe 2000, gioiello del Brescia, si è raccontato in una lunga intervista su ‘SportWeek‘, settimanale de ‘La Gazzetta dello Sport‘.

Oggi è uscita un’anteprima dell’intervista nella quale Tonali ha dichiarato: “Sono consapevole che con i giusti sacrifici posso arrivare in cima al mondo. Non ho realizzato neanche la metà di quello che ho in mente, ma mi sento abbastanza forte per farcela“.

Sul tema del paragone con Andrea Pirlo, un tormentone che dura da parecchio tempo, Tonali ha specificato: “Non sono il suo erede. Tanto per cominciare, non ho il suo lancio, lungo e millimetrico. E glielo invidio”. SUL FRONTE MERCATO, TONALI SEMBRA AVER GIÀ FATTO LA SUA SCELTA >>>