Pellegatti: “Addio di Kessié al Milan, Atangana dice cose non vere”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha commentato le parole di George Atangana, agente di Franck Kessié

Fabio Barera

Nelle ultime ore sono trapelate alcune voci secondo cui l'ex centrocampista del Milan Franck Kessié si sarebbe proposto all'Inter. In un video sul proprio canale YouTubeCarlo Pellegatti ha commentato le parole di George Atangana, agente dell'ivoriano. Di seguito quanto affermato dal noto giornalista.

Milan, le parole di Carlo Pellegatti — "Noi dobbiamo preoccuparci del Milan del presente e non del Milan del passato, ma c'è chi continua a tirare in ballo il Milan e questo è l'agente di Kessié. Quando qualcuno lo voleva in panchina, in tribuna o via, io l'ho sempre difeso, con la mia linea coerente, perché è un giocare che può dare e ci sta dando tanto. Ci ha aiutato a vincere la partita dello scudetto con un suo meraviglioso gol".

"Non capisco perché George Atangana, con le sue solite interviste in Italia, venga a parlare di Milan. Sicuramente questa intervista sarà stata sollecitata per le voci del Corriere dello Sport, che ha rivelato che ci sono contatti tra Kessié e l'Inter. Il Milan non è coinvolto, anche se io un mese fa avevo orecchiato che sarebbe volentieri tornato".

"Non capisco perché George Atangana, invece che respingere o smentire che lui si offra una qualsivoglia squadra, tiri in ballo il Milan, dicendo che Kessié a Barcellona è felice. Felice di non aver giocato mai 90 minuti in campionato. Magari Kessié è davvero felice di non giocare mai o di giocare poco".

"Quello che è insopportabile è che Atangana dica cose non vere. Lui dice che per fare un matrimonio bisogna essere in due: se vi fidate del Milan, sappiate che il Milan è salito per accontentare Kessié. È più grave quando lui dice che una volta andato via il suo assistito, pare che si siano valicati tetti che sembravano invalicabili. Il Milan può fare quello che vuole e non dobbiamo chiedere il permesso ad Atangana".

"Il Milan ha capito che Kessié se ne voleva andare, e comunque si è comportato da grandissimo professionista, e quindi non ha aumentato la proposta oltre un certo tetto".