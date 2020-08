Calciomercato Milan – La rivelazione del Presidente del Cagliari su Kjaer

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Simon Kjaer non era solo un obiettivo del Milan. Il difensore danese nel corso del mercato di gennaio era anche nel mirino del Cagliari. A rivelarlo è il presidente Tommaso Giulini, che nel corso della presentazione alla stampa del nuovo allenatore Eusebio Di Francesco, ha dichiarato: ”

“Abbiamo provato a chiudere per Kjaer e Juan Jesus, ma non è stato possibile. Quindi abbiamo deciso di puntare su Pereiro, forse questo poteva essere pensato in modo diverso. Non per Pereiro, che son sicuro farà una grande stagione, quanto per la scelta di non prendere un difensore”.

Fortunatamente il Milan è riuscito ad anticipare tutti, grazie anche al lavoro di Ricky Massara che apprezzava il giocatore da tempo. Ed infatti Kjaer è stato una delle migliori sorprese del 2020 rossonero. Qualche settimana fa il Milan lo ha anche riscattato definitivamente dal Siviglia per 3,5 milioni di euro. Un affare a queste cifre, pur consapevoli che Kjaer sia un classe 1989, dunque 31enne. Ma può ancora dare tanto ai rossoneri in termini di esperienza, anche e soprattutto nella prossima stagione.

