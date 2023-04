Calciomercato Milan – Gasperini su Hojlund: “C’è il rischio…”

Il Milan potrebbe andare alla ricerca di una nuova punta nel calciomercato estivo. La dirigenza rossonera, infatti, potrebbe ricercare un profilo giovane da inserire alle spalle di Giroud per il futuro rossonero . Un nome che potrebbe piacere, è quello di Hojlund dell'Atalanta . Un giocatore che sta facendo faville in questa stagione con i bergamaschi.

"Tecnicamente e sotto molti aspetti, a 20 anni, ne conosco pochi di attaccanti così forti. Ha però margini di crescita notevoli... In certe situazioni, come nel gioco aereo, dentro l'area di rigore o nell'ultimo passaggio, ha margini di crescita. In questo momento appena si vedono giocatori di questo livello gli piombano addosso top club europei con offerte difficilmente rinunciabili per una società come l'Atalanta".